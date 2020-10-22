東北風及颱風外圍環流影響，宜蘭縣已有豪雨發生，今(22)日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。氣象局今早也針對北北基發布豪雨特報，宜蘭、花蓮、台東、屏東發布大雨特報。

今、明兩天東北風及颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有陣雨，東部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、南部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫部分，今天各地清晨低溫約22-25度，白天北台灣高溫約24度、花東的27-29度、中南部為30度左右。

明日北部、東北部天氣轉涼，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區亦有長浪發生的機率；今、明兩天颱風外圍環流影響，東沙島將有8至9級強陣風，請注意。

(中時新聞網)