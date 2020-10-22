小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】陸經濟翻正 扮疫後亞洲復甦引擎

中時新聞網社長賴岳謙21日在台港星三地的視訊連線中表示，大陸經濟恢復正成長意義重大，國際貨幣基金（IMF）原本估計全年增長1.2%，現在調升到1.9%，突顯大陸對於全球經濟貢獻度提升，特別是對亞洲經濟復甦扮演關鍵性角色。

【2】印尼移工零付費 衝擊27萬家庭

印尼政府日前片面宣布，明年元月起實施輸出印尼移工「零付費」政策，移工護照簽證、來回機票和訓練費用約7到10萬元，都將轉由台灣雇主負擔，引發我雇主強烈反彈，沒想到印尼政府再度公告，指政策提前於今年11月啟動。台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會警告，若印尼方強硬實施，等於陷台灣目前27萬長照家庭於水深火熱中的死亡深淵。

【3】撐不住了 國泰航空大裁8500人

新冠疫情重創航空業，亞洲最大航空公司國泰航空昨天公布集團重組計劃，除大裁員8500人，約莫集團現有員工的四分之一，與此同時，旗下有35年歷史的國泰港龍航空也停止營運，走入歷史。國泰航空在台灣分公司擁有500多名員工，會被精簡多少人，目前仍未明朗，不過勞動部瞭解，台灣分公司提報約裁40人，主要裁減以空服員、機師為主，尚未達到大量解僱門檻。

【4】赴日3例陽性 台灣輸出累計49人

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增一例新冠肺炎境外確診個案，為一名印尼籍學生，此外日本通知，當地檢出3例自台入境的陽性個案，均為台灣籍。截至目前，出境後檢出陽性的「台灣輸出」共累計49人，專家認為，這3例確診者應不是偽陽性，指揮中心應該審慎面對。

【5】扁直言 中天換照擺明是政治問題

凱校校友日前拜訪前總統陳水扁，據轉述，陳水扁認為，國務機要費案與中天換照有共同點，明明是「政治問題」，卻說「依照法令」，政治問題是行政院長可決定？或通傳會(NCC)可決定？「用腳頭敷（膝蓋）想也知，我們不用講那麼明。」

(中時新聞網)