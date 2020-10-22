美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院批准售台3項先進武器，包括遠程陸攻飛彈、海馬斯多管火箭系統，以及F-16新式偵照莢艙，總額18億8330萬美元（約新台幣540億1557萬元）。

綜合媒體報導，這3項先進武器，分別是洛克希德馬丁公司生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER），以及可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台的F-16戰機外掛感應吊艙。

這3項軍售總額為18億8330萬美元（約台幣540億1557萬元），我國防部先前有先表示，在接到正式通知後，會適時對外公布。

路透上月就曾經披露，川普為了繼續給大陸壓力，美國將出售7項主要武器給台灣，並已經在進行出口程序，目前國務院已於21日批准售台3項先進武器。

DSCA指出，基於台灣有維持足以自衛的國防需求的評估，美國對台軍售有助改善區域穩定平衡，藉以台灣強化防衛與威懾能力。

國務院政軍局隨即在官方推特，推文宣告此事；這也是川普政府今年第3度對台軍售。消息人士說，其他可能出售的武器系統包括足以遏阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉反艦飛彈以及水雷。

(中時新聞網)