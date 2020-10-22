衛生福利部日前公布108年度國人十大死因，其中癌症連續38年高居死因之首，平均每10分鐘27秒就有人因癌症死亡，比107年的癌症時鐘快轉12秒。

研究顯示，無論是哪種癌症，患者營養不良比例均偏高，高達75%癌友確診時已被診斷出營養不良。基隆長庚醫院林奕岑營養師說，「多數患者都是沒有食慾、體重下降才就醫，因此才發現罹癌，其實這時候身體已經處於發炎狀態。」

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元醫師說，正是身體發炎才導致罹患癌症，若是沒有改善，還會影響藥物治療效果。（圖／馬景平攝）

「以發生率第一名的大腸癌為例，大概每2位就有1位患者正處於發炎狀態。」中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元醫師說，由於白血球中的「嗜中性球」負責吞噬病菌，當身體發炎時，嗜中性球會大量增加，淋巴球則會減少，因此經抽血檢查，若嗜中性球數量為淋巴球數的三倍以上，就顯示身體正在發炎。研究顯示，若是發炎指數愈高，癌症患者的存活期就會愈短，這也是為何一樣罹癌，有些患者治療效果好、有些則較差的原因，而結果往往就是生死兩途。

抽血檢查後，若發現白血球中的「嗜中性球」多於「淋巴球」太多，就顯示身體正在發炎，也會使癌友的存活期縮短。（圖／羅東博愛醫院提供）

除了利用抽血得知是否發炎之外，體重也是一個觀察指標。「我當時吃不下、體重驟降，所以醫師就趕緊幫我安排營養門診。」48歲的簡小姐罹患大腸癌，一確診就立即手術切除腫瘤，但因為厭食而瘦了一大圈，根本沒辦法進行後續的化療。

若一個月體重降1%、六個月降10%以上就是警訊，而食量降低1/3、疲倦也都是相關症狀，後來經過抽血檢查，簡小姐的發炎數值果然超標，於是林奕岑便著手安排營養改善計畫。

體重下降是癌友身體發炎的症狀之一，尤其進入治療階段，情況可能更加惡化。（圖／123RF）

「簡小姐有個迷思，她認為反正活動量不多，所以也不必吃太多，還可以餓死癌細胞，但這是錯誤觀念。」林奕岑說，癌友所需的營養與一般人不同，需要高熱量、高蛋白、EPA脂肪酸、適醣、適脂，簡稱「5好」飲食原則。在這樣的原則下，簡小姐挺過種種不適與副作用，目前進行到第17次的化療，即將抵達治療的終點站。

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(中時新聞網)