癌症連續38年蟬聯國人死因榜首，幾乎人人都面臨罹癌危機，癌細胞會引發一連串免疫失調造成身體處於發炎狀態，不僅造成治療困難，未來更增加復發機率，而正確的營養補充則能逆轉，醫師、營養師建議從罹癌到治療後都應遵循高熱量、高蛋白、適醣、適脂、EPA脂肪酸的「5好」飲食原則，才能降低癌症復發機率。

基隆長庚醫院林奕岑營養師說，大多數癌友確診時，身體已經處於發炎狀態，如果沒有積極補充營養，難以應付後續的治療。（圖／馬景平攝）

「最好從治療前就開始遵循這樣的飲食方式，尤其高熱量、高蛋白一開始最重要，每公斤攝取30大卡的熱量、1.2~1.5公克的蛋白質。」基隆長庚醫院營養師林奕岑說，如此才有體力，同時能調節免疫系統，進一步抵抗癌細胞。

如果治療前就已經營養不良或發炎情況嚴重，就沒有儲備足夠的彈藥去和癌症對抗，再加上治療過程中，受到藥物副作用影響，患者營養狀況會更差，如果身體過於虛弱，就沒辦法進行下一次的治療，就會使病況惡化。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長王照元說，失控的發炎才導致癌症發生，確診後若持續處於發炎狀態，除了上述厭食、疲倦、體力與體重下降外，還可能導致發燒、失眠、疼痛、肝功能下降等，甚至會因為身體無法良好代謝化療藥物，產生藥物中毒反應。

林口長庚大腸直腸外科孫麒洹醫師說，依歐洲臨床營養與代謝學會建議，每天攝取達2克EPA脂肪酸可幫助降低發炎反應，臨床案例上，也發現的確能改善患者發炎，同時增加肌肉量。

林奕岑說，「一般魚油含有EPA與DHA兩種脂肪酸，其中EPA才具有抑制發炎效果，天然食物如鮭魚、鱈魚、鯖魚都含有EPA，但想吃到2公克的量就非常困難，例如鮭魚就要吃到400公克才符合標準。」林奕岑建議治療前先以EPA營養補充品、天然食物「救急」打好底子，治療後再均衡攝取天然食物「維持」。

「畢竟日常飲食才是最重要的！」林奕岑說，降低發炎指數之後，飲食上就要適當攝取脂肪與醣份，也就是「適脂」與「適醣」。過多的脂肪會抑制食慾，醣份過低則會造成體力不支。林奕岑說，「所以現在流行的生酮、低醣飲食、防彈咖啡，完全不適合癌友，恐怕會增加死亡風險。

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(中時新聞網)