若想撐過抗癌療程，同時降低復發機率，就要掌握高熱量、高蛋白、EPA脂肪酸、適醣、適脂是整體的飲食5原則，除此之外，林奕岑提醒治療中要避免吃生食、帶皮水果，以免增加癌友感染風險，建議選擇有外皮包覆、完整的水果，例如市場切好的西瓜、鳳梨不可食用，可能會沾附過多細菌，最好自己削皮食用較安全，而且不要放冰箱儲存，最好現吃較好。

治療後則要多吃抗氧化食物，林奕岑說，「大量且多樣性的蔬果含有各式各樣的植化素與纖維質，可以清除體內的自由基，避免發炎，最好避免吃生菜沙拉，烹調過比較安全。」

烹調則要選擇好油，例如橄欖油、芥花油都含有豐富單元不飽和脂肪酸，適量攝取有利於提高血中好的膽固醇，此外還含有維他命E、抗氧化物等，很適合癌友攝取，建議輪流使用各種好油，藉此攝取多元營養素。

主食則盡量少碰精緻澱粉，麵食、水餃等都不理想，白米飯還算可接受範圍，最好以五穀雜糧為主，例如地瓜、南瓜、糙米等。另外，癌症病人的蛋白質耗損率較一般人高，所以吃到足量的蛋、豆、魚、肉類食物也非常重要。

許多癌友常常感到疲倦，卻認為生病本來就會如此，而忽略是身體發炎的症狀。（圖／馬景平攝）

「以雞湯、魚湯來說，千萬不要認為營養都在湯中，所以只喝湯，建議一定也要吃掉雞肉、魚肉，才能攝取足夠的營養。」林奕岑說，抗癌猶如漫長的馬拉松，撐過治療期間的煎熬與不適，只能說比賽才進行到一半時間，剩下的一半時間就要開始進入調理保養身體的階段，才能迎向終點、戰勝癌症。

（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)