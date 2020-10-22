國防部今(22)日表示，美國政府於美東時間10月21日就「海馬士系統」等3項18億1,130萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

據了解，美國務院批准售台135枚增程型距外陸攻飛彈（10億800萬美元）、11套M-142高機動性多管火箭系統（4億3610萬美元）、F-16戰機外部傳感器（3億6720萬美元）。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。美國本次對臺軍售的武器裝備，有助於臺灣建立自我防衛的可恃戰力，強化不對稱戰力發展，國防部表達誠摯的感謝。

國防部強調，所有對外軍事採購，均須獲得立法院同意並配賦預算後，方得簽署發價書並執行後續採購，俾依期程如質如預算獲得所需武器裝備。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對於印太區域與臺海戰略位置的重視，積極協助我國強化整體防衛戰力，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域和平穩定。

(中時 )