紐奧良鵜鶘找到新任總教練，史坦范岡迪(Stan Van Gundy)同意簽下4年合約，將以執教907場(523勝384敗)的豐富經驗帶領鵜鶘。范岡迪掌兵熱火、魔術時期都是贏球教練，勝率全超過5成，魔術連續兩季達到59勝，2009年打到總冠軍賽(輸給湖人)。

鵜鶘今年不太順利，萬眾期待的狀元郎錫安威廉森(Zion Williamson)傷痛纏身只打了24場，聯盟復賽時特地擴充到22隊，被認為是私心「夾帶」戰績不佳的鵜鶘。結果他們30勝42敗只排名東區第13，總教練金崔(Alvin Gentry)被迫離去。

美媒ESPN與The Athletic的記者報導范岡迪非常開心，他有機會帶領這一票年輕球員出去闖闖，陣中的英格拉姆(Brandon Ingram)、「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)都是來自湖人。鵜鶘過去5季錯過了4次季後賽，雖有「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)坐鎮也使不上力。

范岡迪是重視防守的總教練，魔術最厲害的2008-09球季，防守評比全聯盟第一，帶出「魔獸」霍華(Dwight Howard)這樣的防守名將，並在季後賽打敗由詹姆斯(LeBron James)領軍的騎士。范岡迪最後一季執教是2017-18球季在活塞，他實際上擔任總裁兼總教練，這次到鵜鶘是專職總教練。

(中時新聞網)