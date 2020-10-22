政府推動「5加2」產業，加上人工智慧新興科技正熱門，「資通訊人才」奇缺！靜宜大學副校長王孝熙說，該校「資訊學院」以培育資通訊人才為宗旨，設有「資訊工程」、「資訊管理」、「資訊傳播工程」及「資訊應用與科技管理碩士在職專班」等4個專業研究所；不僅畢業學位受先進國家認可，與國際接軌，也是對電腦、資訊系統、資訊應用、跨域及在職增能有興趣者最佳的進修管道！

政府推動生物醫學、物聯網、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟「5加2」產業，且人工智慧等新興科技正夯，「資通訊」相關領域人才奇缺，連帶「資通訊碩士級人才」薪資往上提升，更加優渥。

資訊學院院長蔡英德說，資訊工程、資訊管理及資訊傳播工程等3個研究所，皆通過中華工程教育學會的工程及科技教育認證；課程規劃及招生目標等皆受規範，教學品質有保證！畢業學位受先進國家多國認可，與國際接軌，畢業生可申請公約國家公職，或專業工程師執照的學歷資格，期能孕育與時俱進的資訊人才，提升產業應用技術的層次。

「資訊應用與科技管理碩士在職專班」則提供各領域在職人士進修，包括AI技術、大數據等新興科技，今年滿招！蔡英德表示，在職專班的特色是幫助學生，讓原有工作領域的專業，應用的更好；除技術外，也提供科技管理知識，可針對學生需求，提供客製課程。

資訊學院是完整資訊應用的專業學院！蔡英德強調，資訊應用面向愈來愈廣，跨領域學習更是重要趨勢，例如文科領域的學生可透過資訊學院充電，加值在文科專業的應用，以提升就業優勢；也可將資訊專業應用在搜集與分析資料，及發展更好的教學軟體等。

靜宜大學資訊工程、資訊管理及資訊傳播工程等3個研究所，皆通過中華工程教育學會的工程及科技教育認證，課程規劃及招生目標等皆受規範，教學品質有保證。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

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