歐巴馬在拜登的費城造勢活動中痛批川普

美國前總統歐巴馬周三在費城怒批現任總統川普，在入主白宮4年期間以行動證明，他無能認真看待這個職位，而且除了自己和朋友之外，沒興趣幫助任何人。

據CNN新聞網21日報導，這是歐巴馬首度在前副總統拜登的競選造勢活動中發表演說。而民主黨對此表示歡迎，認為歐巴馬是拜登人格最有力的明證，也能成為非裔，拉丁族裔與較年輕選民的關鍵吸票機。

而歐巴馬的演說是他至今對川普發動的最直接攻擊，這位前白宮主人除了質疑川普的稅務政策，還有因應新冠肺炎大流行的方式外，也痛批川普演說和市民大會獲得的支持率不斷下降。

接著他深入剖析民主黨對川普的多年擔憂，說川普擔任總統期間，不僅改變了其他國家看待美國的眼光，也顛覆了美國人對政治的看法。「我根本不敢奢望川普會接受我的願景，或延續我的政策，但我的確期望，為了這個國家，他可能會對認真看待這工作展現些許興趣，」歐巴馬說，「不過事與願違，他除了幫自己和朋友外，無論對做這份工作，或是幫忙任何人都不感興趣。」

此外，主宰2020美國總統大選的新冠肺炎疫情，也成為歐巴馬直批川普的議題。他指出，川普說，對於導致超過22萬美國人死亡的新冠疫情，他不會對因應措施做太多改變。「真的嗎？」歐巴馬反問，「不做太多改變？難道你不能想想，那能幫某些人留住心愛的親人嗎？」

接著歐巴馬暗示，川普利用總統職權拉抬聲勢，但他直指，雖然這樣，川普的電視收視率還是下降，以致這位白宮主人心煩意亂。此外，顯然密切關注川普動向的歐巴馬提起對方在中國大陸的秘密帳戶道：「怎麼可能會這樣？中國秘密帳戶耶！」歐巴馬說，爭取連任的總統竟然有中國大陸秘密帳戶，實在令人不可思議，要是他這麼做，早就被人說是北京歐巴馬了。

而歐巴馬的這番話無疑會激怒川普，雖然歐巴馬離開白宮已近4年，但川普仍不斷批評他。

(中時新聞網)