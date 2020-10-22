遭罷免的前高雄市長韓國瑜，回到家鄉沉潛，他的下一步成各界關注焦點，更被點名將參選下屆國民黨黨主席、台北市長等職位。對此，藍營青壯世代、前屏東縣黨部代理主委林育先則認為，韓國瑜最近透過臉書發聲，卻沒有走動，應該就不會主動出來。

林育先接受《中評社》訪問時分析指出，明年國民黨黨主席改選定有路線之爭，觀察重點分別是路線之爭、財務問題、議題主導能，以及2022年地方選舉提名問題，至於，黨員會考量的點，應該是「哪一個人會帶國民黨走出目前困境」，那就有可能去支持誰，因此他認為，若以目前的氛圍，「韓國瑜在沉潛中，還沒有給人這種感覺」。

但韓國瑜會不會參選黨主席，林育先認為韓國瑜最近有透過臉書發聲，卻沒有走動，應該就不會主動出來，「可能要等氛圍與時機吧」。

至於，韓國瑜本人則為透露何時復出政壇，對於最近的傳聞，高雄市前新聞局長鄭照新則在臉書呼籲，「市長在家珍惜與家人相處的時光，媒體與有心政客卻一直讓他全國各地『被參選』，透過蹭聲量博取注意，請不要再消費韓市長了，這造成韓市長與家人很大的困擾，市長根本就沒有提過任何『下一步』。

(中時新聞網)