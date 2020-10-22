新竹市一名19歲少女與三名男性友人去年3月相約至汽車旅館開趴、吸食笑氣，但少女之後控訴她吸食後意識模糊、陷入昏迷，竟遭三名男性友人輪流性侵，還遭其中一男拍攝影片；不過檢調在查驗影片時發現，該女遭性侵時以手撐起身體並呈現跪姿，並非沒有意識，最後判3男性侵無罪。

該女表示，當時她與三名男性友人在旅館裡，吸食用氣球裝住的笑氣，她還借友人一千元再買另一瓶笑氣，之後就開始意識模糊、眼前開始變黑，等到清醒時已發現遭性侵；不過法院認為，吸食笑氣當下已意識模糊，怎麼會來記得借錢買笑氣一事。

該女與友人發生性行為時，遭其他友人錄影，甚至再透過社群軟體傳給他人觀看，法院在查驗影片後發現，少女用手肘、雙腳撐起身體和友人進行性行為，不時還會發出呻吟聲，並非意識不清的狀態，因此最終判三名男子性侵無罪，但其中一男因散步私密影片，依散布竊錄非公開活動及身體隱私部位內容罪，判處有期徒刑8月。

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(中時新聞網)