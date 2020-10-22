《證交所》台新MSCI中國正2 ETF自11月23日下市 07:432020/10/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，由台新投信經理之「台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF證券投資信託基金（00766L）」受益憑證，將自今年11月23日起終止上市。 證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元終止信託契約標準，台新投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准，在11月23日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，台新投信將持續辦理投資人服務事宜。 (時報資訊) #ETF #台新投信 #終止上市 #證交所 #台新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新MSCI中國正2ETF 11月23日起下市 17:192020/10/21 財經 《證交所》兆豐藍籌30反1ETF 11月24日起下市 08:002020/10/21 財經 大中華基金淨值 頻創新高 04:102020/10/21 投資理財 台股基金定期定額 人氣爆表 04:102020/10/21 投資理財 景氣回溫 新興亞股大反攻 04:102020/10/21 投資理財 《基金》國民ETF 銅板價時代來臨 15:052020/10/21 財經 特別股混合高息20報酬指數 新納入7檔 20:112020/10/21 財經 第一金美債20+ ETF 12/1起終止櫃檯買賣 21:092020/10/21 財經 迎利多 PCB設備廠看俏 04:102020/10/21 證券．權證 證交所10/24辦金融服務愛心公益園遊會 18:132020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》不忍了！陸半導體「爛尾」案究責 相關類股狂崩 - 財經 漲價效應 IC設計股強攻 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶片業多久才不被「閹割」？大老驚吐真心話 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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