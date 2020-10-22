台灣證券交易所表示，由台新投信經理之「台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF證券投資信託基金（00766L）」受益憑證，將自今年11月23日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元終止信託契約標準，台新投信向主管機關申請終止該信託基金信託契約並獲得核准，在11月23日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，台新投信將持續辦理投資人服務事宜。

(時報資訊)