《證交所》大同23日起 恢復正常交易 07:432020/10/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，大同(2371)股東已於10月21日召開股東臨時會，全體股東表決權已獲平等對待下完成行使，其上市有價證券原列為全額交割股原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，公告10月23日起恢復正常交易。 (時報資訊) #大同 #恢復正常 #列為 #證交所 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗美援朝70周年大會23日上午北京舉行 20:372020/10/21 兩岸 小金門擱淺海龜恢復健康 23日重返大海 18:292020/10/21 生活 《證交所》兆豐藍籌30反1ETF 11月24日起下市 08:002020/10/21 財經 證交所：大同可望23日恢復一般交易 17:402020/10/21 財經 《電機股》股東走出來 大同臨股會出席率近92％ 09:422020/10/21 財經 《電機股》大同電子投票露端倪 市場派變天機率高 11:072020/10/21 財經 台新MSCI中國正2ETF 11月23日起下市 17:192020/10/21 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 15:562020/10/21 財經 大同：陸資未釐清 股臨會正當性有疑慮 16:272020/10/21 財經 《國際產業》阿斯利康新冠疫苗試驗 傳美國最快本周恢復 12:322020/10/21 財經 財經熱門新聞 他驚洩大同下一步 老謝憂「像頭肥牛被肢解」 - 財經 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 要聞 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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