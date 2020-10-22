台灣證券交易所表示，大同(2371)股東已於10月21日召開股東臨時會，全體股東表決權已獲平等對待下完成行使，其上市有價證券原列為全額交割股原因已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，公告10月23日起恢復正常交易。

(時報資訊)