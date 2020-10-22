享譽全球的權威級亞太商旅雜誌（Business Traveller Asia-Pacific）日前頒發傑出飯店、航空公司、機場與目的地等旅遊業機構，香格里拉台北遠東國際大飯店連4年榮獲「台北最佳商務飯店」殊榮，母集團香格里拉酒店集團亦連19年獲評選為「亞洲最佳商務飯店品牌」。

此獎項是由亞太商旅雜誌於2020年4～6月期間，針對訂戶所發送投票表格進行票選，共有超過3萬名旅客在亞洲地區經常性旅行，平均每年出差多達19次，使評比結果倍獲重視。香格里拉台北遠東飯店連4年獲獎，亦使台灣頂級飯店能在亞洲占有一席之地。

香格里拉酒店集團區域總經理暨香格里拉台北遠東飯店總經理祖睿德（Randy Zupanski）表示，香格里拉台北遠東飯店續去年底完成3樓遠東宴會廳全新改裝後，6樓的遠東Cafe自助餐亦自8月24日起換裝升級，將在11月底完成改裝後重新開幕迎賓。

祖睿德指出，香格里拉台北遠東飯店致力提供優質服務，希望透過不斷精進設備及服務，將熱情好客的服務精神傳達給每位客人。尤其今年是及具挑戰的一年，能夠再次獲得國際肯定，對全體員工別有特殊意義，未來將努力保持追求卓越服務的更高境界。

為讓旅客有更深刻的住宿體驗，香格里拉台北遠東飯店將在11月全新推出「豪享玩體驗式旅遊計畫」，由飯店專業菁英精心規畫以運動課程、五感體驗、美味發現等3大類型的生活風格課程，提供旅客住宿期間體驗多元類型活動，打造兼具娛樂與學習的城市度假之旅。

總部設在香港的香格里拉酒店集團，目前於全球76個地區經營102家酒店、客房量已逾4.1萬間，尚有14處新據點籌備中。其中，旗艦品牌「香格里拉酒店及度假酒店」共有87處據點、客房量逾3.5萬間，並有11處新據點籌備中。

香格里拉酒店及度假酒店的87處據點，分布在澳洲、加拿大、中國大陸、香港、台灣、斐濟、法國、印度、印尼、日本、馬來西亞、馬爾代夫、毛里裘斯、蒙古、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、阿曼、泰國、土耳其、阿聯酋和英國等地。

(時報資訊)