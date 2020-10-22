波力-KY(8467)總經理洪進山指出，波力最新開發的碳纖維複材汽車輪圈今年第4季兩岸就會少量出貨，明年經銷商逐步布建完成，預計兩岸每月出貨量1500顆，在營收規模放大及汽車輪圈毛利率優於整體平均毛利率，洪進山希望2021年營收及獲利至少回到2019年水準。

波力今年上半年營收5.61億元，稅後淨利0.52億元，每股盈餘1.05元。今年受到疫情影響，訂單遞延，到目前還有些地方封城，曲棍球桿前3季出貨約50萬支，第4季要看開放狀況，如果有些地區開放，加上原本旺季需求，就會帶來急單，甚至客戶會追單，量就會大幅增加，不過，目前保守預估曲棍球桿今年全年約60～70萬支，低於去年93萬支，明年若疫情影響持續縮小，將恢復成長。

波力近年來持續開發碳纖維複材汽車輪圈，今年喊出「波力輪圈一路發！168」口號，洪進山表示，168意思是單顆輪圈售價18萬元，一輛車同時改裝4顆碳纖維複材輪圈組合價68萬元，並且提供新車改裝輪圈保固60萬公里里程數，舊車改裝輪圈保固8年的服務。

汽車輪圈將搶攻改裝車市場，今年波力在大陸已和14家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造Bonny碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，目標年底前第一階段於大陸一線城市成立20家經銷旗艦店，第二階段將擴增為60家。台灣方面，已有10家經銷商表達合作意願，3年內在國內拓展20家經銷商。

波力共有10座汽車輪圈爐台可供生產，年產能可達2.4萬顆汽車輪圈。洪進山認為，大陸有2.6億輛汽車，只要1萬輛中有1部改裝車，一年就有2.6萬輛需求，而每輛車總計要4顆輪胎，2.4萬顆年產能不足以供應需求。

台灣及大陸汽車輪圈都是小量出貨，2021年台灣希望一個月出貨500顆，大陸一個月出貨1000顆，因此，後續還會有擴增產能動作，明年已經規劃1億元資本支出，用於輪圈生產設備及高階技術研發中心，目標2023年年產能達到10萬顆。而碳纖維複材輪圈毛利率優於整體平均毛利率，如果明年順利量產及銷售，對公司獲利幫助相當大。

(時報資訊)