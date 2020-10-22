今年下半年起中美科技戰升溫，轉單效應明顯，帶動台灣科技業加速在台擴廠，其中最大筆廠房交易即為台積電擴大南台灣投資，單單8月份即投入95.3億元。益通光能台南科技工業區廠房將公開標售，土地面積8,276.26坪，建物總面積為9,444.34坪，開標日為12月18日。

台積電擴大南台灣投資，單單8月份即投入95.3億元，分別向益通光能、力特光電及翰宇彩晶購入台南科學園區的工業廠房，總面積近15.7萬坪，將打造台積電3奈米及5奈米生產基地，生產佈局將朝向北、中、南三核心方式，所引發的上下游供應鏈效應，也使台南市成為科技廠南遷的評估熱區首選。

目前台南市的14個工業區中，以台南科學園區的占地1,043公頃規模最大，其次則為台南科技工業區的495公頃。然目前台南科學園區的出租率已達98%，可釋出物件稀少，且進駐規範相對嚴格、設廠門檻較高，而週邊的南科三期擴建計畫仍在規劃階段，預計2023年才能取得用地，時程漫長，預期這一波即刻擴廠效應，將會外溢至南科園區以外的台南工業區。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，此次所釋出的台南科技工業區廠房，屋齡僅11年，建物外觀新穎氣派，整體規劃以作業廠房為主，部分空間則設有辦公室及員工餐廳，相當適合科技業及製造業作為南台灣的生產總部；另外，目前全台營建成本明顯上漲，建築業缺工情況嚴峻，對於欲購地自建工廠的企業來說，營建成本上升及興建工期延遲的風險大增，本廠房可即刻進駐使用的優勢，將吸引半導體供應鏈及指標科技大廠積極評估。

(時報資訊)