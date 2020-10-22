日勝生(2547)與100％持有的子公司集順生活科技股份有限公司(由集順生為授權代表)，共同申請參與台中市政府交通局公開徵求評選台中捷運綠線「文心崇德站」及「文心櫻花站」兩基地土地開發案投資人，獲選為最優申請人。

日勝生集團獲選為最優申請人的文心崇德站(G6站)位於北屯區東峰段，基地面積約700坪，為捷運系統用地，建蔽率70％、容積率500％。其所在台中四期重劃區，屬較早期開發區域，因此兼具舊市區商業生活機能與重劃區完整街道，居文心路與崇德路雙軸線交通樞紐，北通豐原與潭雅神綠園道，東西連結新市政與北屯大坑。

文心櫻花站(G8a站)位於西屯區中義段，同為捷運系統用地，基地面積約500坪，建蔽率70％、容積率500％。其坐落於台中各開發區交界中心，北有逢甲夜市及水湳特區、東南有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，周邊生活商圈完善。

日勝生集團對台中軌道路網完成後，帶動都市建設遠景深具信心，並具備多年軌道經濟與捷運聯開案經驗，已完工之案例包括五鐵共構的台北車站交九轉運站「京站」、北捷板南線「永春 E.A.T」、文湖線「信義18號」、新店線「美河市」、新蘆線大橋頭站「超、站 S」、桃園高鐵青埔站「日勝新京站」等。

台中市近年交通建設與重大公共工程陸續啟動或完工，各產業廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進駐，總人口數持續正成長。台中市的住宅交易量升溫，依今年9月「建物買賣移轉棟數」統計，六都交易量合計2萬4356棟，創57個月來新高，其中移轉量最大為新北市6331棟，台中市9月買賣移轉數量為4867棟居次，但年增54.6％ ，居六都年成長幅度之冠。

(時報資訊)