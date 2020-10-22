99重陽節即將到來，而前幾年紅極一時的日本暢銷書「下流老人」指出，即使是中產階級，若缺乏妥善的財務規畫，未來仍可能又老又窮又孤獨。面對國人平均餘命提高、存太少卻花太快的長壽風險，元大人壽建議國人，可提早透過保險規畫來累積退休金，為退休後的生活打造穩定現金流，高資產族群則可善用壽險保障功能，為資產傳承預做準備。

元大人壽指出，隨著醫療水準提升及國人對健康管理、食安、運動等日趨重視，國人平均壽命持續上升，根據內政部公布的「2019年簡易生命表」，國人平均壽命為80.9歲，已從2009年79.0歲增加了近2歲，而勞動部公布的「2019勞工生活及就業狀況調查」更指出，勞工規劃退休年齡平均為61.1歲，等於國人平均退休後還有約20年要過著收入中斷，支出卻不斷的日子。

元大人壽表示，愈早開始準備退休金愈好，畢竟年輕時的保費、體況及累積時間等都是優勢。在退休金準備建議可選擇穩健累積資產的保險商品，如利變終身壽險就是一項不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。

元大人壽的還本型利變終身保險，提供穩定的退休現金流，像是「元鑫年年利率變動型還本終身保險」、「美鑫年年美元利率變動型增額還本終身保險」；至於有資產傳承需求的民眾，則可參考「三富增利利率變動型終身壽險」與「鑫三美增利美元利率變動型終身壽險」。

(時報資訊)