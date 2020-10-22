號稱銀行界劉德華的某外商銀行林姓副總裁今年6月經妻子爆料他不僅在外搞小三、小四外，疑似從婚前開始偷拍與逾十位女性的性愛激戰片，存檔高達15.8G。民事部分妻子則向林男與小三、小四求償千萬，北院21日開調解庭，林男則聲稱無業很窮，僅願賠30萬，調解失敗。

據悉，這位外商銀行林姓總裁在業界形象不錯，堪稱高富帥，因長相英俊也有「銀行界劉德華」的封號，而偷拍性愛片的特殊性癖好曝光媒體後，不少業界人士感到相當驚訝。

其妻子先前曾在林男的包包中放有旅館牙刷，經追問他才坦承自己約砲失敗，也當面簽下再犯就須支付100萬元撫慰金的切結書。沒想到，在疫情之下，妻子因想上網購買口罩而借用丈夫電腦，一看才發現裏頭竟藏有多個以女性名字命名的資料夾，依人物的不同仔細分類出共計15.8G的性愛鹹濕片。

而這些性愛影片則是林男從婚前開始偷拍，婚後不僅拍下與妻子的行房畫面，還外遇小三、小四，前後一共累積逾10位以上的受害者，影片中的女性有些有發現鏡頭，害羞地喊「不要拍啦」，但林男仍繼續錄製，甚至還有一位女子毫無反應，疑似為被撿屍。

妻子得知其偷拍性愛片還搞外遇後，即便自己也是受害者，但仍勇敢的站出來，在律師的協助下對林男提告，刑事部分則對其提告通姦、妨害秘密且告發林男趁機性交；民事部分妻子則向林男與小三、小四共同求償千萬元的精神撫慰金。台北地院21日開調解庭，林男則稱目前無業，僅願賠30萬，調解破局，全案將交由法官開庭審理。

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(中時新聞網)