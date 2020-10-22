前高雄市市長韓國瑜遭罷面解職後，高雄漸漸出現變化，深受外國觀光客喜愛的六合夜市，因疫情關係備受影響，除人潮銳減外，連攤商也都紛紛歇業。杏仁哥表示，現在六合夜市的狀況只能用「慘」字形容。韓黑對此不以為然，反酸六合夜市都以陸客為主「早該被淘汰」；網友則用「攏嘸人的新崛江」打臉，直呼：「可憐啊！」

杏仁哥接受《中時新聞網》專訪，透露「在地高雄人是絕不會去逛六合夜市」，他說，同樣身為攤商，看到因爲疫情緣故，導致觀光客進不來，現在就連假日的人潮也大幅度減少，杏仁哥回想起韓國瑜當選市長期間，那種榮景不到一年，就被政治介入，讓所有的攤商敢怒不敢言，簡單來說就是欲哭無淚。

杏仁哥感嘆，這種退潮景象不是退人潮，而是攤商退潮，並指出，攤商現在每月收入，都比租金還要少很多，這種白工誰會想做？想為攤商發聲的他表示，若高雄市政府再不設法解決，將觀光景點推廣出去，這種景象只會無限循環，他坦言，當初韓國瑜當選時，很多北中南的好友，都到這裡消費，當時的那種氛圍和感覺，跟現在比起來，完全是天壤之別。

消息一出，不少韓黑痛批六合夜市以經營陸客為主，東西貴花樣又少，「早該被淘汰」。臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」則貼出照片打臉，回嗆「那攏嘸人的新崛江呢？」直言：「六合夜市說是因為陸客！那新崛江咧？？」並諷刺道：「光復高雄連夜市也光復」、「可憐啊」、「又想唱高雄今夜冷清清了」。

對此，其他網友也紛紛留言：「新崛江以前超級熱鬧的，衣服、鞋子、吃東西，飾品等等……很好逛的」、「去過新崛江覺得很不錯，但聽說以前更熱鬧，可惜」、「這是幾點拍的啊？有沒有搞錯啊，新崛江那麼少人，可憐啊」、「這些地方風光了幾十年了，高雄居住人口的移動，落寞也是很正常吧！」

(中時新聞網)