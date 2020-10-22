沙德爾颱風持續發展，最快今天內轉中颱！喊了好幾天的「共伴效應」，影響接近尾聲；中央氣象局針對迎風面7縣市發布豪、大雨特報。明（霜降）起降雨趨緩、各地轉乾。周末受輻射冷卻效應影響，清晨急速降溫，空曠地區有機會下探16度。

今年第17號颱風沙德爾在海上增強，預估今天內將成為中度颱風，正往海南島接近。「天氣職人」吳聖宇指出，因東邊來的暖濕空氣不夠靠近陸地，所謂的「共伴效應」目前看起來發生在台灣以東、琉球群島一帶；鋒面掠過，其尾端仍造成北海岸、宜蘭一帶大雨。

整體降雨已近尾聲，明（23日）天氣轉乾，周末清晨因地表散熱快，受輻射冷卻效應影響，局部地區低溫有機會下探至16度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北部、東半部有雨，中南部也有短暫雨，山區又比平地明顯；北海岸、北部山區和東半部有較大雨勢。冷空氣南下，北台灣愈晚愈濕涼。

另外沙德爾走後，根據最新模式模擬，菲律賓東部海域海溫偏高，有熱帶擾動發展，未來不排除又有颱風。下周三（28日）的模擬圖顯示，熱帶擾動位置較沙德爾更南，對台灣無影響。

(中時新聞網)