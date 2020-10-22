大聯盟今年秋天的重頭戲稍微被職籃NBA搶走目光，在洛杉磯湖人封王後，重頭戲再度由洛杉磯道奇擔綱。湖人球星詹姆斯(LeBron James)生涯數次轉隊，他這回改幫道奇了，21日世界大賽首戰勝利他亦不忘推文祝賀。

「贏1場了，柯蕭拿出應有的驚人實力，貝茲無所不能，貝林傑又開轟，整支球隊都超棒！」詹姆斯是土生土長的俄亥俄州阿克倫孩子，但他不是克里夫蘭印地安人和騎士的球迷，他小時候支持的是芝加哥公牛、紐約洋基、NFL達拉斯牛仔隊。

詹姆斯進入NBA效力騎士，球迷也盼望他支持印地安人，「我喜歡贏家，包括洋基隊、公牛隊、牛仔隊。以我小時候的成長環境，我需要他們給我成為贏家的希望。當然我也會支持印地安人。」

後來詹姆斯轉隊到邁阿密熱火，但他對同區的邁阿密馬林魚沒什麼興趣，他2003年加入NBA，馬林魚該年勇奪世界大賽冠軍，不過馬林魚隨後16年沒打季後賽。現在洛杉磯道奇是國聯第一名門，隊史25座國聯冠軍與美聯第一的洋基(40冠)齊名，詹姆斯當然很樂意「變節」成為道奇球迷。

(中時新聞網)