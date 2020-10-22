人生走到終點，怎麼樣才是幸福？整合醫學科醫師姜冠宇表示，90多歲的阿嬤意識清醒地拒絕插鼻胃管，身旁的家屬卻因希望患者撐到孫子的婚禮，而逼著醫師插上，完全違反末期病患的意願，讓他相當感嘆，而不少網友也留言表示，因為不搶救好像就是不孝，生活文化有時是壓垮善終的最後一根稻草，實在很殘忍。

姜冠宇昨（21日）在臉書粉專「姜冠宇醫師 Pro'spect」上分享，一名意識清醒、年紀超過90歲的阿嬤，揮舞著虛弱的手拒絕插鼻胃管，但圍在病床旁的家屬卻逼著醫生插下去，現場所有人都能作證「病人拒絕插鼻胃管」，家人卻淚眼汪汪的要他插。

姜冠宇詢問過後才知，原來是孫子要結婚，因此希望延長患者壽命，讓她能參與，而這原因還不少見，許多臨床工作者可能都遇過。不過按照這樣的狀況，多會召開家屬的共識會議，堅決不做壞人的他，選在患者的床邊開會，讓意識清楚的病人看清楚，自己的孩子是如何對待自己，「重點是，還違反了末期病人自己的意願」。

姜冠宇感嘆的說，亞洲社會真的很少尊重獨立個體，他也不懂為何「兒子女兒結婚可以是違反病人意願，成為拖時間的因素？那是不是婚後，還要為了讓病人看見金孫，持續不必要的痛苦？什麼時候才是結束、你的努力都讓父母看完了？」

姜冠宇也呼籲大家，病人的決定是自主的，孩子的人生也是自己的。有什麼里程碑是做給自己看，而不是證明給任何人看，希望下一個五年的社會，這個不必要的觀念，可以完全消失掉。

不少網友看完也表示，「這社會病了太久，結婚古禮、重男輕女、祖先怎樣的，不結婚生子不孝，養兒防老，想死晚輩還不讓我死...根本是一個病態社會」、「因爲沒有家屬想扮黑臉，不搶救好像不孝順似的」、「生活文化有時是壓垮推動好死的最後一根稻草」、「好殘忍」。

而台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承羲也留言說，違反病人的意願而硬拖時間，這段婚姻真的好嗎？「最常見也最殘酷的劇本會是：因沒能滿足病人意願，病人最後仍等不到家屬想要的時間，痛苦被延長、臨終不平靜，也沒有善終。」用心理、哲學的角度去看，一群人拘泥習俗型式，忽略當事人的感受，那麼迎來的婚姻、新家庭，可想而知不會太友善。

(中時新聞網)