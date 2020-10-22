小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(22日）財經重點。

【1】爛尾案要究責 陸半導體股重挫

大陸國家發改委宣布將對半導體項目「爛尾」究責，以及在外資、機構獲利了結的雙重壓力下，A股上市的半導體類股21日遭受重挫，其中IC設計公司紫光國微更於開盤不到半小時即跌停鎖死，終場收報人民幣（下同）113.65元。

【2】12吋矽晶圓夯 明年Q1漲5％

5G、智慧手機等終端需求迅速回溫，目前各大晶圓代工廠12吋產能全面滿載，需求有望一路延續到2021年第一季，且屆時台積電5奈米製程也將全產能開出，加上三星及SK海力士等記憶體廠看好2021年需求將全面升溫。

【3】改朝換代 新大同有三大挑戰

大同市場派21日正面對決公司派並贏得經營權，搖身一變為公司派後，立即面臨新大同的三大挑戰，包括一、陸資陰影揮之不去，未來恐再生變數；二、華映及綠能等轉投資事業虧損累累而破產，衍生問題若無法妥善解決，大同虧損難以止血；三、市場派與公司派水火不容，未來融合面臨考驗。

【4】獨家專訪英國貿易部長 台灣風電本土化 英國願出力

英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）22日傍晚，將線上主持第23屆台英經貿對話會議，21日傍晚則見證台英簽署深化雙語教育合作協議，及18家台英半導體業者線上交流「化合物半導體開發技術」，同時簽署MOU，將拓展雙方半導體科技合作機會。

【5】英歐協議有譜 英鎊唱高調

英國與歐盟的貿易談判大限逐漸逼近，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）21日遞出橄欖枝，表示雙方都必須為貿易協議妥協，意味著英國與歐盟可能達成貿易協議。巴尼耶此番言論激勵市場信心，帶動英鎊匯價強彈。

(中時新聞網)