由外貿協會主辦、車輛零配件產業媒合平臺「2020 AMPA三展」21日在南港展覽2館登場，首日吸引2000名業者參觀，線上影音活動也吸引10國近2500瀏覽人次。為期四天，串起90家國內外汽機車供應鏈，300多項展品涵蓋傳統汽機車零配件、電動及自駕車系統，搭配國際論壇、改裝及重機達人開講、全新規畫的線上展「AMPA Digital Plus Edition」等虛實整合周邊活動。

在今年全球變局中，此車輛相關三展，不僅成為展現臺灣車輛研發創新力和彈性製造實力的平臺，且全方位滿足國際買主一站式採購，為國內外車輛產業開創雙贏局面。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，全球車用電子市場蓬勃發展，坐穩電子產業前段班的臺灣自然不可在這波車輛電子化潮流中缺席，尤其臺灣製造的智慧零組件在全球擁有高市佔率，此次AMPA三展展示車用電子研發產品，吸引國際車輛產業高度關注，將成為臺灣汽配產業變革的重要驅動力量。

隨著數位貿易成為重要拓銷管道，主辦單位外貿協會以線上活動搭配實體展方式，協助業者在疫情下拓展全球商機。線上活動包含21日登場的汽機車產業一對一視訊採洽會，帶領業者突破疫情限制、爭取國際訂單。

因應各國汽車高值化、輕量化、模組化、電動化與智慧化等多樣需求，「2020 AMPA三展」延續「電子化、電動化、自動化」主題，規畫9大實體展區，在傳統汽機車供應鏈中注入科技元素，引領業者布局新藍海。此次展覽可以觀察到有重新詮釋未來車體樣貌的碳纖維材料和3D列印技術開發，以及更重視乘車體驗的先進駕駛輔助系統(ADAS)等多項展品，讓參觀者對未來汽車有更多想像空間。

此外，臺灣廠商於電動車關鍵零組件研發及整車技術上展現相當實力，本次展覽獲電動車及充電站服務相關供應商拓連科技及華城電機支持，讓國際看見臺灣汽配產業在積極角逐成為國際車廠Tier 1供應鏈之外、更有引領全球電動車技術發展的強烈企圖心。

(時報資訊)