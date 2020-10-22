週三在新刺激法案談判持續拉鋸，華爾街依舊繼續觀望，受油價下滑影響，能源股領跌，四大指數終場小跌作收，美股四大指數跌幅介於-0.22~-0.78%；蘋果-0.54%；台積電ADR-0.70%；聯電ADR-0.74%。

週二美國道瓊指數反彈，週三台股以小高盤開出，最高來到12942點後，在上檔逢萬三關卡，追價買盤並不積極之下，震盪走低，收盤前一度翻黑，尾盤才在大單敲進台積電等權值股下翻紅，終場加權指數以上漲14.88點的12,877.25點作收，漲幅0.12%，成交量1,685.54億元。三大法人合計賣超48.94億元：外資賣超5.99億元、投信賣超2.36億元、自營商賣超40.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)量能：雖價漲量增，但想要突破萬三關卡仍需補量至2300億元以上為宜。

(2)均線：回測10日線有撐，週四5日線就有機會走平翻揚，有利短多上攻。

(3)指標：KD在10月16日出現死亡交叉，週三K、D小幅走低，留意何時出現黃金交叉的買訊。

週三櫃買指數上漲0.23%，收在166.03點，站回5日線，短多續強，支撐約164.8點附近，壓力約在167點附近。

觀盤重點，指數近三日均守穩10日線，可視為下檔短撐，未跌破10日線前，短多仍有高點可期。

(時報資訊)