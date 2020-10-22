最快後年起教召8年4次！ 薪增1.5倍「能領近1萬5」

共機近日密集擾台，造成台海兩岸不平靜，外界擔心兩岸是否會擦槍走火。台灣民主基金會公布最新民調顯示，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願意為台灣而戰，相較去年增加1成。對此，有年輕人則說，「應該是不會去吧」。

政大選研中心主任蔡佳泓進一步分析，願意為保衛台灣而戰的多半是年輕人，政黨傾向多為民進黨；不願意為台而戰的多數為40歲以上中年人，政黨傾向多為國民黨，主要是不希望兩岸走向衝突。

然而，據《中天新聞》報導，進行街訪時，一名役男表示，「應該是不會去吧，因為我是覺得，應該打不贏啦，哈哈」。另一位後備軍人則說，「不要，死傷就會蠻多的，自己也會怕怕的。」不過，有一名役男則說，「可以啊，為台灣而戰」。

另外，國軍「提升後備戰力」的專案報告最新內容曝光，包括教召天數將增長為14天，每人8年內最多召訓4次，未來教召薪資也可望調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優專福利，預計最快在2022年上路。對此，有後備軍人則認為，「教召不是變得比較操嗎？我還是寧願不要去，不要去比較好」。

(中時新聞網)