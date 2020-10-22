邵音音昔肉搏片近日被挖出。(圖／本報系資料照)

香港資深女星邵音音昔靠電影《十三號凶宅》一脫成名，之後更因《官人我要》事業創高峰，拍了不少三級片的她，近日被網友挖出過往露點激戰片引起熱議，不過她當初會在電影中脫衣，其實全是一場「騙局」？她也坦言成艷星後，受盡不少委屈。

邵音音在香港Yahoo TV《娛樂訪談》中透露，當初拍《十三號凶宅》時，在導演吳思遠遊說下，拍了第一場裸露戲，當時導演跟她說只會拍到背面，而且畫面很小，未料上映後，卻不是這樣，還拉近放大，她慘遭出賣「我完全是不經意之下做了」。

而她卻一脫成名，自此走上脫星之路，簽約邵氏電影公司後，拍了不少尺度大膽的風月片，不過邵音音坦言說性感是好聽，但其實就是脫了衣服，而那個年代不少富家子會追求女明星，但她認為脫星是不會有人追求，想追你的「就當你是妓女」。

她也透露整個社會都不會接受你，怎麼會有愛情，也常遭不少人言語汙辱。其實，邵音音過去就曾表示，想轉行都失敗，雖然不斷找工作，但大家看到她都說她是脫星，而不願聘請她，連清潔女工都不能，「當時社會根本不容納我這種人，他們邊看我的電影，邊鄙視我。」

(中時新聞網)