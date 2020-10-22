中共中央機關報《人民日報》海外版22日刊文指出，距離「雙11」已不到一個月，正當大陸的電商、消費者都在摩拳擦掌時，「淘寶台灣」卻在近日關閉平台下單、商家進駐及商品上架功能，做退出台灣市場的最後準備。出現這一結果，正是民進黨當局打壓所造成的。

從下架愛奇藝、騰訊視頻到逼退「淘寶台灣」，民進黨當局視陸資企業為洪水猛獸，挖空心思阻撓它們正常運營。這樣做既破壞了兩岸經濟融合發展，也傷害了台灣企業和消費者的利益。

文章表示，去年10月，「淘寶台灣」在台灣開站，當年「雙11」網頁總流覽人數就突破了1000萬人次。在不到一年的時間裡，「淘寶台灣」有3000萬多種商品上架，軟體下載量在台灣達300多萬，積累了數十萬賣家。

民進黨當局活生生地把這一繁榮局面扼殺了。如今，數百位「淘寶台灣」的員工正在等待勞務遣散安排，數十萬家店鋪正在遭受失去平台的衝擊，千萬台灣民眾也不再擁有方便、接地氣的售後服務。

文章強調，逼退「淘寶台灣」只是民進黨當局打壓陸資企業、破壞兩岸經濟融合發展的劣跡之一。今年以來，民進黨當局緊跟某些西方國家的腳步，下令限制台灣企業從大陸進口原材料，禁止顯示「中國台灣」的大陸手機在台銷售，封殺在台擁有大量活躍用戶的愛奇藝及騰訊視頻，嚴格對陸資的認定範圍，高喊要將小米、華為等大陸品牌列入制裁清單……動作接連不斷。

文章稱，有台灣專家指出，陸資赴台投資項目的擴大與開放，資金動能的增加，可以為台灣產業及金融市場注入新的活水，創造不少就業機會，同時也強化兩岸產業的合作與互補關係；台灣公私部門及消費者採購大陸電子產品及原材料性價比往往較高。這些，都是對台灣有利的好事。

況且，台灣是典型的外向型經濟。實力雄厚又有意願到台灣發展的陸資，本該成為台灣經濟最合宜的源頭活水。可是，民進黨當局一心擁抱「台獨」神主牌，搞「反中仇中」，用意就是煽動對抗、製造仇恨，獲得選舉利益。

資料顯示，台灣對大陸的貿易依存度高達41％，大陸是台灣最大、最對口的市場，也是水土最合的發展腹地。今年1至8月，兩岸貿易額達1589.28億美元，同比增長10％。台灣所獲順差超過800億美元。目前，大陸企業在台聘用員工近2.5萬人，每年納稅超過12億元新台幣。

(中時 )