米砂發文駁斥。（圖／翻攝自misa72600 IG）

米砂打趣自嘲被點名的絕不可能是他。（圖／翻攝自misa72600 IG）

超胸網紅PO文爆料引爭議。

有F乳好身材的網紅橫綱凱咪（Aqq cami）先前拋出震撼彈，透露網美圈私下有7成都在賣淫，引發軒然大波，曾與孫安佐傳過緋聞的網紅米砂（Misa）還被影射陪睡一次價碼50萬，是價目表中最貴者。對此，米砂昨(21日)在IG限時動態澄清不是她，還打趣說：「有感覺就上，免費，沒感覺你用錢都買不到」。

米砂先前自曝曾為孫安佐墮胎，引來孫安佐錄影片反擊，後來雙方各交男女朋友，米砂也有新工作當起A片監製，最近卻被暗指是陪睡的網紅名單之一，暗示該女身分「電視節目通告咖」、「長相可愛，最近有上新聞，配合度高，不吸」，一晚50萬、包遊120萬。

對此，米砂昨憤怒駁斥亂被影射，直說躺著也中槍，「我哪時候是『節目通告咖』了，亂寫名字就算了，還在下面亂罵我」，「IG上面一堆66萬追蹤的，是怎樣隨便找一個人填是不是啊，我看上面的女生名字，也根本就是這些人隨便填的，做這些表格的是被車撞到在醫院沒事做？」

米砂後來還自嘲：「還有一點，我最愛吸屌，所以光憑那個『不吸』就不可能是我了，拜託不要再亂填了」，「有感覺就上，免費（還包早餐）。沒感覺你用錢都買不到」，並強調一天都忙到沒時間睡覺了，哪有時間陪睡，另外，她又PO出有男網友邀一夜情的私訊內容，虧：「有沒有男生想跟他挑戰？」

(中時新聞網)