受到沙德爾颱風暖濕水氣北上及東北風南下增強，北北基到桃園、宜蘭花蓮的雨勢要下到周五上半天才緩和，氣象達人彭啟明表示，周五下半天乾燥東北風南下，周六北部東北部轉為多雲到晴，但溫度持續往下探底，空曠地區恐因輻射冷卻降到17-18度，將是今年入秋以來的最低溫。下周在菲律賓東方海面到南海，不排除還有颱風發展。

彭啟明表示，周六開始降雨趨緩，北部東北部有機會逐步轉為多雲到晴，只有局部的地形雨，溫度仍會持續往下探底，空曠地區是否會因為輻射冷卻降到17-18度就有待當時的環境而定，這是今年入秋以來的最低溫，注意保暖，同時是洗曬衣服、換季的好時間，務必把握。預計周日(25日)白天東北風略減弱，北部溫度回升一些，這一波變化對北部東北部變化較大，中南部變化不大，除了沿海風勢較大外，靠山區有些零星降雨，反而因為穩定，空氣品質略差一些。

彭啟明表示，沙德爾仍然在菲律賓西方海面約500公里海面，往西往海南到越南北部附近移動，遇上這波東北風有機會最強到中度颱風等級，周末侵襲越南北部。下周在菲律賓東方海面到南海，也都還有低壓發展的機會，也不排除還有颱風發展，隨著目前北方高壓勢力穩固，要北上台灣的機會並不高。

彭啟明指出，這波降雨翡翠水庫也有進帳，過去10天水位將近上升10公尺，今天有望突破158公尺，蓄水量也突破68%，離平均水位161公尺，或水位上限168公尺，顯著的脫離黃金交叉往平均值走，若今天再進帳多一點，對北部壓力會減輕不少。

(中時新聞網)