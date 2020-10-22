陸美關係日益嚴峻之際，美國川普政府對於大陸留學生的審查也越來越嚴格。大陸外交部表示，今年5月至9月初，有近300名中國大陸留學生在乘搭臨時航班離開機場時，被美方滋擾盤查，他們的手機、電腦等物品被任意檢查甚至被扣留。

大陸外交部發言人趙立堅21日在例行記者會上回應記者相關提問時表示，近期美方動用司法力量，任意滋擾盤查中國在美留學生。

他稱，陸方已向美方多次提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對大陸留學生的歧視行為。

趙立堅說，美方動用司法力量，不僅滋擾盤查大陸在美留學生，甚至製造罪名抓捕和起訴，多名中國留學生在美國機場離境時，受美國執法人員長時間滋擾。

趙立堅稱，美方行為充分暴露其所謂保護人權的虛假面目，嚴重侵害大陸在美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，陸方對此予以強烈譴責。

他表示，陸方將繼續採取一切必要措施，維護中國公民的合法權益。

為了遏止大陸盜竊美國科技和商業機密，美總統川普於今年5月29日宣布，自6月1日起禁止與解放軍有關聯的大陸留學生與研究人員入境，估計影響3000至5000人。當時中國大陸教育部發言人稱，堅決反對將正常的留學交流政治化。

(旺報 )