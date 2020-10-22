「第18屆台灣同志遊行」將於本月31日登場，國民黨青年團在黨主席江啟臣支持下已完成報名，現任總團長陳柏翰及曾任馬英九辦公室發言人的台北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤等多位前團長將一起參與之外，也將號召黨公職、黨務幹部及民眾參加。總團長陳柏翰說，已設計好「天暗總會光，共好同齊行」標語，歡迎大家一起來支持自由平等、婚姻平權的價值。

據悉，今年是台灣同志遊行舉辦第18年，主題為「成人之美」；民進黨已宣布將邀雙北黨公職及中央黨部黨務主管參加，並製作「18 Make Your Own Choice」作為主要標語。國民黨過去少有團體性參與同婚活動，不過青年團今年在江啟臣支持下「組團」報名參加，積極與社會對話的用心、爭取各社團認同的用意相當明顯。

陳柏翰說，其實多位前青年團總團長長期與同婚團體互動或接觸同婚議題，大家都支持婚姻平權的價值。不過以「青年團」名義報名參與同志遊行，只在2017年首次參加，當時同婚專法尚未通過，後來引起部分中常委反彈，還有人提議罷免當時的總團長劉昱佑，最後不了了之，直到今年大約兩周前他再度以「國民黨青年團」報名，算是第二次以「青年團」名義參加一年一度的同志遊行。

前總團長呂謦煒也說，2016年他當總團長兼指定中常委，曾在中常會建議大家參加同志遊行，擴大社會接觸面，但未被接受；今年的同志遊行，他會去參加。前總團長田方倫則說，10月31日他須赴台中參加農會的兩天活動，無法參與同志遊行。

陳柏翰說，他日前向江啟臣報告此事，江也很支持從青年的視角與社會對話；目前除了前立委許毓仁已應允參加，也有多位卸任青年團總團長當天都一起參加同志遊行，包括北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤、《新共和通訊》發起人林家興、組發會主委辦公室主任蕭敬嚴、政策會專員呂謦煒及林昱佑都會參加，人數已達20多人。本周五及下星期也將透過臉書及發新聞稿等方式，號召黨公職、黨務幹部及民眾一起參加。

(中時 )