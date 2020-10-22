元大金22日上午公告，元大金控旗下元大銀行董事長范志強辭職，據了解，范志強因為健康因素而辭職，目前將先由銀行副董事長莊有德代理董事長職務，不過應會由金控總經理翁健接替范志強，出任元大銀行董事長，將在近期內由金控、銀行分別召開董事會完成相關程序。

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