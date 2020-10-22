元大銀董座范志強辭職 傳金控總經理翁健接替 08:552020/10/22 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金22日上午公告，元大金控旗下元大銀行董事長范志強辭職，據了解，范志強因為健康因素而辭職，目前將先由銀行副董事長莊有德代理董事長職務，不過應會由金控總經理翁健接替范志強，出任元大銀行董事長，將在近期內由金控、銀行分別召開董事會完成相關程序。 (工商 ) #元大金 #志強 #辭職 #金控總經理 #翁健 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晚晴協會逼社工回捐薪水 高雄市議員促釐清 12:162020/10/21 社會 接種新冠疫苗 浙江搶頭香 04:102020/10/22 話題觀察 中信台灣夢版圖 增至28據點 陪伴偏鄉孩童長大 04:102020/10/22 金融．稅務 明華社區做綠能 賣電發重陽紅包 04:102020/10/22 地方新聞 遭爆苛刻員工 果菜批發市場總經理：絕無此事 13:042020/10/21 寶島 台中果菜市場老總 挨批自肥、苛刻員工 04:102020/10/22 地方新聞 大同股臨會全面改選董事及獨董 市場派在電子投票居領先地位 10:132020/10/21 財經 資訊治理年會 表揚卓越企業 04:102020/10/22 投資理財 嚴控投資型保單波動風險 法巴人壽 推P85安全網投資帳戶 04:102020/10/21 投資理財 熱門股－康控 買盤力挺強鎖漲停 04:102020/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》不忍了！陸半導體「爛尾」案究責 相關類股狂崩 - 財經 漲價效應 IC設計股強攻 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶片業多久才不被「閹割」？大老驚吐真心話 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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