藥華藥（6446）22日表示，與AOP的仲裁案，48億台幣並非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷。而與AOP合作搶攻治療紅血球增生症歐洲市場則將持續。

根據藥華藥21日重訊，國際商會國際仲裁院（ICC International Court of Arbitration）最終仲裁判斷，藥華須賠償授權夥伴APO公司1.42億歐元（約台幣48億）及以基礎利率外加5％ 計算之利息（起算日期為2019年8月14日），以藥華資本額26.32億元計算，幾乎是賠掉近兩個股本下，預期將衝擊藥華今（22）日股價。

藥華藥表示，該公司與AOP間之仲裁金額為1.42億歐元，遠低於AOP主張的4.8億歐元，且該仲裁金額1.42億歐元並非最終結果，公司將挑戰仲裁判斷外，更將對AOP遲延其他三項適應症的臨床試驗積極評估請求賠償，俾維護股東權益。

藥華藥強調，依仲裁判斷合約仍屬有效，雙方應依合約執行，AOP依約需執行原發性骨髓纖維化（IMF）、真性血小板增多症（ET）、以及慢性骨髓性白血病（CML）等其他三項適應症的臨床試驗並取得藥證。然截至目前為止，AOP未曾啟動其他三項適應症的臨床試驗，遲延至今已達數年，故將積極評估對AOP請求賠償。

另外，藥華藥將依原合約供貨予AOP，並認列權利金收入。該公司也會持續與AOP合作搶攻歐洲市場。

根據AOP官網公布資料，2021年約為70億台幣，2030年則預估達到350億台幣，顯示藥華藥新藥P1101的市場潛力龐大。故雙方雖有爭議，但仍會有和解空間。

(工商 )