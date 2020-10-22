高雄輕軌二階延宕，何時復工期程喬不定，捷運局長吳義隆日前語焉不詳在議會慘遭炮轟，深夜又改口，路型動態模擬測試從3個月改為3周。高市副市長林欽榮20日提到，祭出9項調整措施、2項配套，3周後模擬結果會出爐，屆時交給市長宣布何時施工。臉書親綠粉絲專頁製圖痛批「韓導停工擺爛已確定造成工期延宕，輕軌拼三週後復工？」文章更又被粉絲專頁「Wecare高雄」轉發，引起各界關注。

臉書粉絲專頁「高雄好過日」19日在臉書發文《輕軌完工早已延期，追趕延宕才是重點！》指出「韓市府擺爛讓2021年全線通車確定不可能」，表示：「原本2019年輕軌就應進入大順、美術段施工，然而韓國瑜上台後進度全停，原本料件、機具已經先行進場的變電站等區域也都全數撤場，以至於就算立刻復工，也須重新作前置作業，調集包商工班，等於進度倒退重來。而從2018年12月25日停工，至2020年8月15日新市府上台為止，韓市府耽擱了約21個月的施工時間，原本31個月的工期要壓縮到10個月，就算兩倍速度也蓋不完，當然讓輕軌不可能按時完工！」

「高雄好過日」進一步表示：「韓國瑜市府經過5場公聽會，十數場專家會議，三次議會大會後，早已確定『輕軌原路線改善續建』為既定政策。而陳其邁競選期間，『輕軌復工』就是政見，不論是中國黨的李眉蓁或民眾黨的吳益政候選人，也都希望輕軌早日完工，輕軌續建可以說是藍綠共識，政客再反對只是丟臉而已。」

不僅如此，「高雄好過日」更表示：「既然陳其邁承諾了，市府就得扛起責任，去解決韓市府的爛攤子。『輕軌延宕』已是事實，新市府的目標就是修正計畫後儘速開工，『縮小延宕幅度』，並做好交通分流、交通整合等配套措施，拿出專業態度，大方面對問題，才是市民之福！」

「Wecare高雄」隔日轉發此文，獲得近2000個讚與近百則留言。網友紛紛留言：「其邁市長加油！」「好啦！通通都是前朝的問題，卡經費也是前朝的問題！你們連撒尿都是香的」、「趕快做起來，別再讓那一幫垃圾給綁架啦！」「有動作才是真的，期待陳市府要有魄力執行，環狀成形後，高雄市的大眾運輸續建將因此會越來越火熱，也更能贏得高雄市民都支持和愛護」。

(中時新聞網)