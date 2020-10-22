新北基隆升級大豪雨特報 北宜豪、大雨。(氣象局)

受東北風及颱風外圍環流影響，氣象局一早發布新北市、基隆市大豪雨特報，今天基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大臺北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局表示，今天北部、東半部、南部地區及中部山區有不定時的陣雨，其中基隆北海岸迎風面雨勢最明顯，同時東北風偏強，臺南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有9至10級強陣風，風浪亦大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動、海上作業請特別注意安全；另外，東沙島由於較接近颱風中心，將有8至9級強陣風。

氣溫方面，各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北臺灣高溫23至25度，花東27、28度，中南部29至31度且日夜溫差較大。

第17號輕度颱風沙德爾，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南南西方730公里的海面上，往北北西方向移動，未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供水氣輸送至臺灣附近，請持續留意此颱風的最新動態。

(中時新聞網)