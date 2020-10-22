美聯社報導，美國國務卿蓬佩奧當地時間21日宣布，決定將6家中國媒體在美分支機搆列為「外國使團」。大陸界面新聞報導，《環球時報》總編輯胡錫進10月22日凌晨在推特上以英文發文說，美國政府的最新限制，將進一步毒化兩國媒體在對方國家的工作環境。只要中國媒體受到實質傷害，北京一定會報復，而美國媒體在香港的業務可能會上中方的報復清單。

大陸環球網22日引述據美聯社報導，此次被美國國務院列為外國使團的中國媒體包括：「一財全球」（即第一財經英文版）、《解放日報》、《新民晚報》、中國社會科學雜誌社（SSCP）、《北京周報》、《經濟日報》。美國國務院將要求他們以「外國使團」身分登記。

美聯社稱，在21日記者會上，蓬佩奧宣稱：「美國務院宣布（認定）6家總部位於中國的媒體為外國使團。這些媒體全部屬於或者被外國政府控制。」

此前，美國國務院於6月22日宣布將中國中央電視台、中國新聞社、《人民日報》和《環球時報》共4家中國媒體的駐美機構列為「外國使團」。

在今年6月23日中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，對此表示，這是美方赤裸裸對中方媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂「新聞和言論自由」的虛偽性。中方強烈敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，否則中方將不得不作出必要正當反應。

截至目前，美國已總共將15家中國媒體列為「外國使團」。其中包括新華社、《中國日報》美國發行公司、中國國際電視台（CGTN）、中國國際廣播電台、《人民日報》海外版美國總代理（海天發展有限公司）、中央電視臺（CCTV）、《人民日報》《環球時報》、中國新聞社、《經濟日報》、《解放日報》、《新民晚報》、《北京周報》、中國社會科學雜誌社和「一財全球」。

(中時 )