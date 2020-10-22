英飛凌科技（Infineon）推出高整合度的 IoT 生命週期管理解決方案，協助 IoT 裝置製造商降低韌體開發風險並加速上市時程。該業界首款解決方案整合知名的 PSoCR 64 安全微控制器、Trusted Firmware-M 嵌入式安全、ArmR Mbed IoT OS 及 Arm Pelion IoT 平台，助力安全地設計、管理及更新 IoT 產品，無須再自訂安全性韌體。此解決方案支援 Pelion 並搭載 Mbed OS，符合 PSA Certified 一級認證，展示了業界最佳的安全性典範。

英飛凌物聯網、運算及無線事業部資深副總裁 Vikram Gupta 表示，眾多研究指出隱私及安全性疑慮是消費者採用 IoT 產品的主要障礙。我們與重要的合作夥伴 Arm 攜手打造此 IoT 生命週期管理解決方案，整合先進安全性與開放原始碼韌體，讓裝置製造商可以輕鬆連線、管理及更新其產品。

PSoC 64 整合 Trusted Firmware-M，可大幅簡化裝置的安全實作。此開放原始碼軟體具備可設定元件，可實作 PSA Functional API 並打造 Arm CortexR-M 微處理器適用的「安全處理環境」(SPE)。PSoC 64 信任根可讓 IoT 裝置製造商更加容易地為其終端產品取得 PSA Certified 認證。

Arm裝置及物聯網平台副總裁暨總經理 Charlene Marini 表示，OEM 與企業需求彈性的解決方案，助力他們可以透過基於安全信任根的裝置快速且安全地開發、部署及管理 IoT。Arm架構的 PSoC 64 Secure MCU 整合 Pelion 裝置管理、Mbed OS 及通過 PSA Certified 一級認證的 Trusted Firmware-M，可為 OEM廠商提供涵蓋從晶片到雲端價值鏈的 IoT 安全性。

Pelion 裝置管理能在從佈建到除役的每個產品生命週期階段，提供安全的裝置管理功能。它包含了一個雙核心架構：一個 Arm Cortex-M4 核心執行應用，另一個 Arm Cortex-M0+ 核心作為安全性協同處理器，同時預先設定信任根。

PSoC 64 是 IoT-AdvantEdge 解決方案的一部分：這套全面的組件能加速 IoT 產品的上市時程並提升成本效益。IoT-AdvantEdge 整合式解決方案提供可靠的連線能力，結合安全性與本機處理能力，簡化設計工作。

收購賽普拉斯半導體（Cypress）公司後，PSoC 64 安全微控制器產品線已成為英飛凌針對汽車、工業及物聯網市場的半導體產品組合的一部分。

(工商 )