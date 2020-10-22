作為領先全球的的特殊工藝半導體商格芯（GlobalFoundires）近日在其主辦的全球技術論壇(GTC)歐洲、中東和非洲(EMEA)場次中宣佈，將通過先進的22FDX平台專門的自適基體偏壓(ABB，Adaptive Body Bias)功能，進一步推進物聯網(IoT)和穿戴式裝置市場的創新。

格芯從事物聯網、穿戴式裝置、聽戴式設備、射頻和邊緣運算的客戶，只要利用ABB技術，便能借助22FDX平台的超低功耗和低漏電功能，進一步提升設計人員的效率。ABB功能使其在微調電路的電晶體閾電壓時獲得更高的精度，並有效地提升晶片的性能、能效、面積和可靠性，以滿足特定應用的需求。

GreenWaves Technologies執行長Loic Lietar表示，GreenWaves的GAP 物聯網應用處理器，讓開發人員能將複雜的超低延遲、訊號處理和人工智慧整合到能源極為有限的設備中，例如穿戴式裝置和物聯網感測器產品。我們的GAP9物聯網應用處理器建立在格芯的22FDX平台上，利用22FDX的ABB功能來縮小我們的sign-off餘量，這是優化設計以實現超低功耗的重要因素，從而支持開發人員將下一代智慧設備推向市場。

Perceive執行長Steve Teig表示，Perceive的邊緣推理處理器Ergo為物聯網設備提供了大型神經網絡的能力，同時增強了安全性和隱私性。得益於小尺寸和超高效能，Ergo具備更長的電池壽命，發熱量更少，並支援創新的產品設計和封裝。格芯22FDX平台擁有功率優勢、低洩漏和自適基體偏壓功能，非常適合我們這樣的物聯網應用。

ABB的出現，?明了格芯擴展22FDX平台的價值、高性能、超低功耗和廣泛整合能力。截至今日，格芯的22FDX平台已經穩獲45億美元的訂單，在全球出貨了超過3.5億個晶片。

格芯汽車、工業暨多市場部門資深副總裁兼總經理Mike Hogan指出，格芯差異化的22FDX平台具備出色的性能、功耗和廣泛的功能整合能力，對物聯網、穿戴式裝置、邊緣AI等應用設計者和創新者而言，顯然是一個令人興奮的理想解決方案。例如，客戶可利用平台基體偏壓技術的優勢，進一步提高設備的性能、效率並延長電池壽命，這體現格芯推動產業演進，將技術連通推進至全球物聯網的實現。

廣泛的ABB功能得益於格羅方德強大的IP和電子設計自動化(EDA)工具合作夥伴生態系統的支援，22FDX製程設計套件(PDK)中包含了基偏壓功能。大多數廣泛採用的成熟建模、設計和驗證工具都經過了準備測試，以支援格芯客戶利用22FDX平台的成熟ABB功能。

格芯客戶設計實現高級副總裁Mike Cadigan表示，格芯的生態系統合作夥伴發揮了關鍵作用，使設計人員能夠在晶片中無縫、有效地實施ABB。通過創新的IP和EDA工具支援，格羅方德的生態系統合作夥伴已經為ABB創建了IP模組實現端對端流程，以及在各種應用中的靜態基體偏壓。

益華電腦IP研發部企業副總裁Sanjive Agarwala表示，22FDX平台與其差異化的ABB技術是益華與格芯的最新合作，成功完成了兩款測試晶片。其中第一個測試晶片專案，利用Cadence數位全流程實現了功率、性能和面積及傳輸量的優勢。而第二個完成的測試晶片專案，則透過Cadence Tensilica HiFi 5和Fusion F1與數位全流程實現了高性能優勢。這兩個22FDX專案都縮短了周轉時間，這對於物聯網、語音處理和不斷線感測器融合等高成長市場的設計工作至關重要。

Dolphin Design董事長Philippe Berger表示，我們的目標是讓無晶圓廠半導體公司無需花費數月，只需幾周就能嵌入強大節能的電源管理系統，這要歸功於我們的SPIDER設計平台。它包括晶圓廠贊助的ABB IP，能夠配合傳統的標準電池、記憶體和設計流程。在商業化僅幾個月後，我們已有許多用戶中的第一個開始批量生產，而下一個ABB IP將已符合ISO26262標準，更進一步幫助汽車應用。

Racyics執行長Holger Eisenreich表示，我們利用現有的設計服務經驗開發了ABX，無縫整合到現有的設計流程中，是更易於使用的ABB一站式解決方案。這是通過在IP表徵中直接封裝角特定基體偏壓來實現的，展現了我們ABB生成器的特性。

新思科技IP行銷暨策略資深副總裁John Koeter表示，快速增長的物聯網和穿戴式裝置市場需要超低功耗系統單晶片 (SoC)，使電池壽命從幾天延長到幾周。新思科技為格芯的22FDX提供通過晶片驗證的低功耗DesignWare Foundation IP產品組合和優化的設計流程，使我們的共同客戶能夠利用格芯專門的ABB功能，以風險更低的方式提供高性能、高能效的SoC。

(工商 )