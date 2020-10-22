邊境管制未解除，全台飯店拚國旅！為創造獨特體驗並與市場同業區隔，台北美福大飯店將屬於台灣的文化與熱情融入飯店服務之中，攜手台灣連鎖速食店始祖頂呱呱集團推出一泊三食「頂呱呱假期」住房專案，10月23日起至12月29日止，雙人入住雅緻的行政客房，共享15坪的寬敞空間，房內特別陳設頂呱呱招牌人偶的「阿勇抱枕」，並在客房內品嚐頂呱呱炸雞消夜套餐，房客可與好友一同品嚐頂呱呱經典原味炸雞、地瓜薯條及呱呱包，尊寵禮遇每房再贈Kwa Kwa Card呱呱卡乙張，於頂呱呱集團旗下品牌消費可享專屬優惠，專案每晚7,999元起，標榜相當於39折優惠。

國人選擇「頂呱呱假期」下榻美福飯店並可用彩匯自助餐廳豐盛的早餐及晚餐，並可徜徉戶外恆溫泳池，或者感受日式風範的「沐 三溫暖」品味頂級服務。活動期間，彩匯自助餐廳更於下午餐餐期加碼端出頂呱呱創意新品─椒麻一口翅，精選雞翅中段部位佐以獨門椒麻香料。

今年甫獲得交通部觀光局「卓越五星標章」的台北美福大飯店，希冀透過觀光往來，推廣台灣本地文化，除了將台灣原生物種─台灣藍鵲與梅花鹿結合於客房內的裝飾及各餐廳的餐盤之上，館內的停車場也由台灣畫家親手繪製105個台灣風景名勝之地，在館內也能看盡台灣美景，此次亦攜手最台的速食業者─頂呱呱TKK推出「頂呱呱假期」住房專案，雙人入住典雅的15坪行政客房，三人以上則安排大器的21坪菁英客房，每房皆使用美國百年寢具品牌席夢思，另享有彩匯自助早餐及晚餐，由五星廚藝團隊把關，嚴選頂級食材，讓消費者體會澎湃又精緻的晨食體驗。

美福飯店早餐時段除了既有豐盛的中式熱菜區、烘烤麵包和鮮蔬沙拉區，更獻上多道現點現做料理，南部風味的粉漿蛋餅、海韻飄揚的現煮海鮮粥及充滿日式風情的炒麵麵包；晚餐餐期則提供每位賓客一份位上主菜，可選擇日本A5和牛或者龍蝦身，以及無限取用的爐烤牛排、鮮美生魚片、印度美食區以及各式異國百匯料理。

夜間消夜時刻，由專人親送「頂呱呱炸雞消夜套餐」至客房內，囊括頂呱呱飄香四十餘年的明星商品：以獨門配方單層裹粉油炸，鎖住雞肉原汁的經典原味雞塊、堅持選用台灣在地甘藷，擁有生產履歷的地瓜薯條，以及使用雞皮包裹與香菇、豬肉拌炒的糯米飯，油炸成擁有酥脆和紮實口感的呱呱包，一次品嚐頂呱呱的經典之作！閒暇時光，亦可至館內的戶外恆溫泳池放鬆身心，或至設備齊全的健身中心活絡筋骨，若想弛放身心靈，則可至以傳統日式三溫暖做為發想的「沐三溫暖」，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等設備，輕鬆卸下一身疲憊，由兩大台灣本土品牌打造的MIT假期。

(工商 )