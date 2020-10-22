聚合人文閱讀、文創展演、音樂電影與自然綠意的eslite hotel誠品行旅，結合事業體資源，首度將作家講堂深入旅宿空間，於11/7日起至12/25日期間的指定日期推出「誠品作家沙龍住房專案」，每晚7,800元起，續住第二晚可享半價優惠，並於晚間8點至9點半邀請到知名藝術及文史學者、建築師及各領域名人作家擔任嘉賓，與入住的旅人讀者近距離分享互動。

誠品行旅表示，凡入住即可獲贈誠品作家沙龍專屬紀念贈禮、作家簽名書及誠品作家沙龍邀請卡乙份，在充滿書卷氣息的美好場域，展開一場融合閱讀、旅行、生活的知性之旅。

俄國文學家列夫·托爾斯泰曾說：「理想的書籍是智慧的鑰匙。」，以一杯咖啡展開一場深度藝文交流，用一個夜晚的時光讓心靈再次啟發。eslite hotel誠品行旅長期推廣閱讀，並支持文化藝術展現台灣在地藝文能量，「誠品作家沙龍住房專案」再次體現了誠品的品牌糧精神。

「誠品作家沙龍」將自11/7日起登場，陸續邀請到藝術史學者邱建一談故宮國寶藝術；國際NGO工作者褚士瑩談截然不同的人生規劃；建築學者暨廣播節目主持人李清志談東京建築；政大名譽教授吳靜吉分享創造力的激發與應用；此外還有文史工作者王浩一、古蹟修護研究者李乾朗、諮商心理師蘇絢慧等知名作家，都將在「誠品作家沙龍」帶來不同領域的精彩交流，邀請旅人與名家相聚在此，感受一段難能可貴的藝文旅程。

eslite hotel誠品行旅身處在充滿歷史風華的松山文創園區裡，以豐富的文化內涵吸引來自各地的藝文愛好人士，從走入大廳書坊映入眼簾的大量藏書與在地及華人藝術作品開始，便改變了旅人對於飯店的想像，穿梭在書與非書之間，這不僅是住宿一晚，而是一段體驗文化的旅程，更是一個閱讀生活的過程。德語詩人萊納·里爾克說：「旅行只有一種，即是走入你自己的內在之旅」，用一段汲取智慧精華的深度交流，收穫仿如讀萬卷書的滿足。

「誠品作家沙龍住宿專案」將於11/07日至12/25日期間的指定日期正式推出，每晚7,800元起，入住三天兩夜可享第二晚半價優惠，凡入住旅人將可獲贈「誠品作家沙龍專屬紀念贈禮」、「作家簽名書」及「誠品作家沙龍邀請卡」各乙份，並可憑邀請卡與心儀的作家面對面，為此誠品行旅特別開放深受國內外藝文人士鍾愛、藏有上千本重要經典著作的人文套房，將其打造為一處人文交流聚所，讓讀者與作家在這充滿書卷氣息的場域裡親切互動，透過人與人的真誠分享，讓心靈及思緒再次昇華，享受一段既私密又知性的美好時光。

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