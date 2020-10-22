海霸王集團線上旅展即日起至11月10日正式開跑，不僅推出不到1折的限量商品－雙人住宿通用券每晚只要888元，台北/桃園/高雄多館別自由選，集團餐飲－海霸王桌菜、打狗霸鍋物也有線上旅展獨賣餐券，超值折扣58折起。

10月30日起連續四天於南港展覽館登場的ITF台北國際旅展，海霸王集團將推出展場限定商品－餐飲通用券每張只要350元，乙套4張1400元，消費者可選擇使用於打狗霸、甲天下或是海霸王餐廳，一次滿足傳統中菜、經典火鍋及新式台菜。

海霸王另外並限量推出1,000組吃住一把罩的跨界商品－「打狗霸四人龍蝦火鍋套餐」特惠價2,888元，再加碼城市商旅雙人住宿券，一次滿足美味與旅行的雙重幸福。

在實體旅展攤位現場，海霸王在指定日折扣再下殺，從10月31日起連續三天，每日一款獨家最殺餐券：10/31日甲天下 新台菜－手路菜四人套餐1,280元，11/1日海霸王海陸雙鮮四季好料十人桌菜2,780元，11/2日海霸王－海陸雙鮮經典好料十人桌菜2,180元，海霸王強調，，最狂的特惠商品只有現場獨賣。

(工商 )