2020ITF國際旅展實體展月底開展，福泰飯店集團搶先於10月23日至11月6日推出線上旅展，，雙人平日住宿券單張1800元還含早餐，除了可住宿全台福泰商務飯店、桔子商旅、翡翠灣渡假飯店，也可入住聯盟合作飯店台北西華飯店、雲林華安大飯店、花蓮美侖大飯店，標榜民眾在家動動手指也能搶好康。

10/30日至11/2日在南港展覽館ITF國際旅展現場，福泰飯店集團於I1108攤位加碼現場優惠，雙人平日住宿券單張1800元，買3張就送手繪馬克杯，買5張送多功能手機平板架 (滿額贈品恕不累贈)，買20張送1張住宿券，買50張送3張住宿券，買越多越划算

福泰飯店集團在旅展現場還推出礁溪最夯的山形閣溫泉飯店「BFF閨蜜專案住宿券」 ，標準雙人房平日6200元，豪華三人房平日7999 元；入住可享閨蜜好禮三重送，包括日本山形的初孫純米酒(300ml)，以及宜蘭在地橘之鄉四季果乾，還有放鬆行程必備按摩折價券 (以上贈品依入住人數贈送)。

(工商 )