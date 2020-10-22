合庫拍賣遠航位於台北市5處的擔保品，其中，館前路「遠航大樓」1至3樓，在包括華南、合庫、一銀、中國信託等四大金控旗下AMC，以及一名自然人等5組人馬搶標之下，最後以3.3億，高出底價約4成的價格標脫給華南金AMC。

至於其他位於四維路的「儷園大廈」、南京東路的「美樂南京大樓」、龍江路384巷內的公寓、松山八德路的「三傑大廈」，以及遠航大樓B1的房產，21日則流標，預定最快三週之後，也就是11月中上旬舉行二拍。

而21日成功標脫的遠航大樓，總計有235.93坪，法院訂定底價為2.4億元，已高於合庫當初內部估值為2.3億元，業界人士指出，由於3層樓分別已有全家便利超商、CAMPUS CAFE等租約使用，因此在眾物件中非常搶手，竟然吸引四大金控的AMC前來競標，最後花落華南金AMC。

至於上述的其他擔保品，此次雖未標脫，不過由於當初所有北市精華地的擔保品，就以8.5億來設定第一順位的擔保價值，因此遠航大樓21日成功以3.3億順利標出，等於已拿回近4成的擔保價值，加上先前高雄、台南的擔保品處份，合庫可獲配回收1.05億的債權，合計目前透過擔保品處份已回收了4.35億債權。

對於北市五個地段精華區擔保品，當初法院的總底價訂為12.46億元，扣掉遠航大樓1至3樓，其他擔保品的總底價為10.06億元，合庫內部也評估，其餘的北市精華區擔保品在下月標售時，若能以一般的二拍行情，以現有底價的8折標脫，則還可再拿回8億元，屆時北市的擔保品，將能為合庫直接回收超過11億的債權，再加計高雄、台南擔保品處份回收1.05億元，屆時遠航債權餘額20.5億元，等於已回收近6成。至於淡水小坪頂的105筆房地及2筆土地擔保品，合庫去年5月鑑價約20億元，內部則評估若能以打對折賣出，將可望回收全部債權。

(工商 )