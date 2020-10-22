德國疫情升溫 衛生部長也確診 09:172020/10/22 工商 鄭勝得 、綜合外電報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國疫情升溫 衛生部長也確診(示意圖/shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國新冠疫情持續升溫，連衛生部長也難以倖免。該國衛生部周三（21日）證實，部長斯帕恩（Jens Spahn）已確診感染新冠肺炎，目前正在家隔離治療當中。 現年40歲的斯帕恩目前僅出現類似流感的症狀，至於與他接觸過的人士都已接獲通知。斯帕恩21日稍早曾參加內閣會議，但全程有配戴口罩。 儘管德國疫情沒有其他歐洲國家嚴重，但近日疫情惡化、上周六單日確診人數達7,830人新高。截至22日為止，德國新冠肺炎確診病例逾38.5萬人，死亡9,966人。 (工商 ) #德國 #斯帕 #衛生部長 #疫情升溫 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰博新冠快篩拚外銷許可 衝業績 04:102020/10/22 證券．權證 利多加持 實質資產後市看俏 04:102020/10/22 投資理財 觀念平台－後疫情時代聚焦「數位供應鏈」轉型 04:102020/10/22 專題周報 油價回溫＋下游補庫存 聚酯、加工絲廠Q4苦盡甘來 04:102020/10/22 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美股震盪整理 短期看季線 04:102020/10/22 證券．權證 家長陳情修法禁萊豬 教部搖頭 04:102020/10/22 生活新聞 陸港觀盤－國際政治風險降低 「十四五」催化股市表現 04:102020/10/22 全球財經 人民幣離岸價 狂漲逾300個基點 04:102020/10/22 全球財經 新聞早班車》陸經濟翻正 扮疫後亞洲復甦引擎 06:302020/10/22 政治 工具機湧訂單 機器人踩油門 04:102020/10/22 投資理財 生活熱門新聞 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 印尼移工零付費 衝擊27萬家庭 - 生活新聞 - 中國時報 解禁？日本傳開放台灣人入境 3天快閃免隔離 - 生活 Buffet吃到飽「真實CP值」多高？內行揭：吃1次賠1次 - 生活 家屬硬逼9旬嬤插管 竟因孫子要結婚 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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