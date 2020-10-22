德國新冠疫情持續升溫，連衛生部長也難以倖免。該國衛生部周三（21日）證實，部長斯帕恩（Jens Spahn）已確診感染新冠肺炎，目前正在家隔離治療當中。

現年40歲的斯帕恩目前僅出現類似流感的症狀，至於與他接觸過的人士都已接獲通知。斯帕恩21日稍早曾參加內閣會議，但全程有配戴口罩。

儘管德國疫情沒有其他歐洲國家嚴重，但近日疫情惡化、上周六單日確診人數達7,830人新高。截至22日為止，德國新冠肺炎確診病例逾38.5萬人，死亡9,966人。

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