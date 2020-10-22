日本靜岡縣是抹茶出產聖地，甫於今年九月開幕的FISZZI費滋氣泡飲專賣店特別以「靜岡抹茶季」為主題，即日起至10/31推出三杯抹茶控必喝的新品，每杯抹茶皆用傳統的刷茶方式，刷出細緻綿密的泡沫後再倒入飲品中，最能品嚐到抹茶尾韻回甘的迷人滋味。

「FISZZI費滋氣泡飲專賣店」是個強調口感與暢飲的飲料品牌，今年9月剛在伊通街開出首間門市，主推季節限定的手工自製果露與新鮮水果製成的風味氣泡飲，受到不少女性消費者喜愛，氣泡水搭配水果與果露不同層次的風味、口感，和夢幻的漸層色彩，無負擔的享受零酒精的氣泡調飲，店裡除了透明杯外也有可重複使用的鋁罐包裝，可愛的品牌吉祥物設計讓人忍不住想買回家收藏，氣泡飲系列加價30元即可換購。

店裡除了透明杯外也有可重複使用的鋁罐包裝。（圖／品牌提供）

品牌主打的「檸檬氣泡」基底為看似簡單平凡的檸檬糖漿，是老闆們從藍帶廚藝學院傳承下來的獨門特調，從挑選檸檬到熬煮的每個細節都依循著法式烘焙手法，代表著FISZZI的用心與堅持，搭配口感溫和、細緻順口的氣泡水，不只喝得到新鮮檸檬的香氣與氣泡的快感，視覺上也能滿足消費者喜愛打卡的需求。

濃濃抹茶那堤。（圖／品牌提供）

日本靜岡抹茶為赴日旅遊必吃，FISZZI費滋氣泡飲專賣店嚴選靜岡抹茶粉來調製飲品，先將抹茶粉放入茶碗內、加入80度的熱水，再用茶筅刷出細緻又綿密的抹茶泡沫，倒入小農鮮奶中產生美麗漸層，將兩者充分攪拌後，可以喝到醇厚不苦澀「濃濃抹茶那堤」，另外，在濃濃抹茶那提中加入FISZZI手工製作的小芋圓，Q彈不甜膩的小芋圓與微苦微甜的抹茶，多層次口感讓抹茶控愛不釋口，除了經典的抹茶那堤，FISZZI更推出了抹茶搭配氣泡的全新組合，「香檸抹茶氣泡」在氣泡水中加入剛刷好的抹茶，搭配手作的檸檬果露與新鮮檸檬原汁，檸檬的酸甜降低了抹茶的苦味，讓不敢喝抹茶的人也能輕易挑戰，三款新品限時上市，期間推出同品項第二杯半價優惠，抹茶控們快呼朋引伴喝起來！

香檸抹茶氣泡。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)