投資人擔心華府這場艱難的協商，能否就新一輪新冠激勵方案達成協議，周三美股三大指數震盪收黑。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌97.97點或0.35%，為28,210.82點。標普500指數下跌7.56點或0.22%，為3,435.56點。那斯達克綜合指數下跌31.80點或0.28%，為11,484.69點。

白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）表示，儘管白宮與國會民主黨人之間存在一些分歧，但共和黨總統川普「願意傾向於」達成協議。他在周二表示，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在激勵案的協商上取得「良好進展」，但也表示要達成協議「還有路要走」。

在周三下午與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）會談之前，眾院議長佩洛西表示，儘管參議院共和黨人反對，但仍有達成協議的機會，不過她也承認該協議可能要到大選後才能通過。

收盤後，佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）表示，當天會議「讓我們更加接近能拿出紙筆起草法案。」

Wedbush Securities股票交易部常董Michael James表示，只要她一直丟出仍有機會達成些什麼的利多，投資人就會繼續保持樂觀。如果達成協議，你會想要持有更多部位，而非抱有太多現金，如果規模很大的話。投資人對能在周四達成協議抱有希望。從現在到明天交易日結束前，每個人都會屏息等待新消息。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，投資人沒有將資金大量投入市場，而是在觀察第三季業績時選擇個股。

標普500指數11大類股普遍下跌，以能源股跌1.99%，跌幅最大。通訊服務股漲1.29%，表現最佳。

高盛跌2.5%和波音跌2%，在道瓊指數成份股中表現最差。

Snapchat母公司Snap上季用戶增長與營收預測意外強勁，股價飆漲28%。受此提振，其他社交媒體股同步走高，臉書勁揚4%，推特漲8%，Pinterest漲近9%。

網飛（Netflix）下挫近7%，使市場承壓。隨著競爭加劇與現場直播體育賽事重返電視，該串流媒體服務公司上季用戶增長未達市場預期。

(時報資訊)