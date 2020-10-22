蘋果最新發表的iPhone 12系列新機，首次全數採用OLED螢幕，市場傳出，記憶體廠華邦電(2344)首度成為iPhone新機外掛NOR Flash晶片獨家供應商，也帶動華邦下半年營運續旺。

蘋果（Apple）iPhone 12預購熱絡，且全系列採用OLED螢幕，市場看好，蘋果編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供應商華邦電營運可望受惠。

此外，中國大陸晶圓代工廠中芯過去為NOR Flash廠兆易創新代工生產，隨著中芯遭美國列入黑名單，可能影響兆易創新NOR Flash供給。法人預期，華邦電可望趁機搶占兆易創新市占，提升對蘋果供貨比重。同時，隨著NOR Flash市場供給減少，對產品價格將有正面助益，NOR Flash大廠華邦電與旺宏均可受惠。

針對是否拿下iPhone新機外掛NOR Flash晶片獨家大單，華邦電不評論客戶，僅表示，新機拉貨強勁，加上部分客戶預先備庫存，目前公司NOR Flash產能持續滿載，供不應求，客戶甚至不談價錢、直接下單。

在華為提前拉貨帶動下，華邦電NOR Flash產能7月初起開始滿載，儘管9月中旬後已開始無法供貨華為，但隨著需求復甦，且iPhone 12新機拉貨力道強，加上部分客戶預先備庫存，華邦電目前產能持續滿載。展望明年，在5G手機技術要求下，加速推升OLED面板手機滲透率，明年OLED需求可望持續成長，可望續帶動NOR Flash需求續增。

(時報資訊)